Порошенко объявил о скором разрыве соглашения о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о разрыве действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заключенного в 1997 году.

«Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу — прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», — приводит «Интерфакс» его слова.

В ближайшее время украинский лидер ожидает от МИД страны «необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса».

Ранее экс-глава СБУ призвал разорвать все отношения с Россией.