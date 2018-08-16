Новости общества

10:24 МСК
Новости раздела
Общество

Экс-глава СБУ призвал разорвать все отношения с Россией

08:57, 16.08.2018
Экс-глава СБУ призвал разорвать все отношения с Россией
Фото: flickr.com

Украина должна разорвать все отношения с Россией. Об этом заявил экс-руководитель Главного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк.

«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией», — сказал он.

По его словам, также необходимо заблокировать торговлю между странами, пишет «Обозреватель».

Ранее Минтранс РФ подготовил ответ на случай прекращения наземного сообщения с Украиной.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты