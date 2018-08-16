Экс-глава СБУ призвал разорвать все отношения с Россией
Украина должна разорвать все отношения с Россией. Об этом заявил экс-руководитель Главного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк.
«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией», — сказал он.
По его словам, также необходимо заблокировать торговлю между странами, пишет «Обозреватель».
Ранее Минтранс РФ подготовил ответ на случай прекращения наземного сообщения с Украиной.ОбществоВласть
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