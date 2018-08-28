Новости общества

21:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил глав МВД и ФСИН Удмуртии

19:31, 28.08.2018

Президент РФ Владимир Путин назначил нового министра внутренних дел Удмуртии. Им стал Алексей Попов.

Руководителем республиканского управления ФСИН стал Михаил Арсланов.

Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня.

Напомним, что тем же документом глава государства отправил в отставку начальника полиции Нижегородской области, замначальника главка МВД по Саратовской области и главу МВД по Ульяновской области. Всего же Путин отправил в отставку 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следкома.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты