Путин назначил глав МВД и ФСИН Удмуртии

Президент РФ Владимир Путин назначил нового министра внутренних дел Удмуртии. Им стал Алексей Попов.

Руководителем республиканского управления ФСИН стал Михаил Арсланов.

Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня.

Напомним, что тем же документом глава государства отправил в отставку начальника полиции Нижегородской области, замначальника главка МВД по Саратовской области и главу МВД по Ульяновской области. Всего же Путин отправил в отставку 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следкома.