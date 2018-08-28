Бывший игрок «Рубина» рассказал, как его умирающую жену выставили из больницы в Казани

Бывший игрок «Рубина» Евгений Баляйкин поделился историей жены Софьи, которая 8 декабря 2017 года умерла от рака. По его словам, казанская больница, в которой она лежала, отправила девушку умирать домой.

«Я так понял, для больницы ненормально, если там человек умирает. Она уже была при смерти и ничего не говорила, просто лежала. Мы отвезли ее домой, положили, прошло минут 30-40 — и все. На руках у меня умерла», — цитирует спортсмена Sports.ru.



Баляйкин написал, что познакомился с Софьей в казанском ресторане «Траттория», где она работала менеджером. После перехода в «Томь» он увез девушку с собой. О диагнозе она узнала незадолго до свадьбы.

Сначала Софья Баляйкина проходила лечение в Казани. После операции и двух курсов химиотерапии было решено отправить ее в Южную Корею. Пролечившись там месяц, она вернулась в Россию.

«Последняя игра сезона у нас была в Казани. Ее тогда как раз отвезли в больницу, чтобы полегче стало — поухаживали, что-то покололи», — рассказал футболист.

Напомним, на матч 9 декабря — на следующий день после ее смерти — гости вышли на поле с траурными повязками, а пресс-службы обоих клубов принесли свои соболезнования футболисту.