Роскомнадзор разблокирует Telegram только в случае передачи ключей для дешифровки — Субботин

Роскомнадзор заявил, что может разблокировать Telegram только в случае, если тот передаст ключи для дешифровки ФСБ.

Переговоры об исполнении решения суда по передаче ключей шифрования и прекращения блокировки в России начнутся тогда, когда мессенджер будет «соблюдать обязательства», передает ТАСС слова замглавы ведомства Вадима Субботина.

Напомним, сегодня стало известно о новой политике конфиденциальности в мессенджере. По новым правилам, Telegram будет выдавать IP-адрес и номер телефона подозреваемых в терроризме по решению суда. Дуров заявил, что это способ воспрепятствовать террористам. Однако, как он прокомментировал позже, сотрудничать со спецслужбами в России мессенджер не будет.