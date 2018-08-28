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Роскомнадзор разблокирует Telegram только в случае передачи ключей для дешифровки — Субботин

17:23, 28.08.2018
Роскомнадзор разблокирует Telegram только в случае передачи ключей для дешифровки — Субботин
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Роскомнадзор заявил, что может разблокировать Telegram только в случае, если тот передаст ключи для дешифровки ФСБ.

Переговоры об исполнении решения суда по передаче ключей шифрования и прекращения блокировки в России начнутся тогда, когда мессенджер будет «соблюдать обязательства», передает ТАСС слова замглавы ведомства Вадима Субботина.

Напомним, сегодня стало известно о новой политике конфиденциальности в мессенджере. По новым правилам, Telegram будет выдавать IP-адрес и номер телефона подозреваемых в терроризме по решению суда. Дуров заявил, что это способ воспрепятствовать террористам. Однако, как он прокомментировал позже, сотрудничать со спецслужбами в России мессенджер не будет.

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