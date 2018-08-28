Никифоров планирует привлечь в свои проекты выпускников Иннополиса

Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в ближайшее время планирует заниматься технологическим предпринимательством и привлечь в свои проекты выпускников Иннополиса.



«Планирую максимально использовать потенциал выпускников университета Иннополис. Это качественные кадры, которые нужно использовать», — цитирует «Прайм» экс-министра.

По его словам, сейчас идет процесс учреждения компаний, найма сотрудников. При этом Никифоров отказался анонсировать конкретные проекты, но подчеркнул, что создает целый ряд компаний в области современных цифровых технологий — искусственный интеллект, робототехника, компьютерное зрение.

Напомним, в Иннополисе сегодня запустили беспилотное такси. Гибрид «Тойота» будет ездить между пятью точками и подвозить местных жителей. По словам представителей «Яндекса», это первое в Европе беспилотное такси, курсирующее по городским улицам. Подробнее — в материале «Реального времени».

