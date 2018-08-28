Федор Малыхин: «Подходим к сезону в лучших кондициях. Нужно быть готовыми к СКА на все 100%»

Центральный форвард казанского «Ак Барса» Федор Малыхин, который на сегодняшней тренировке наигрывался в первом звене с Азеведо и Секачем, рассказал корреспонденту «Реального времени» о своем новом статусе в команде.

— Заметил, что тебя наигрывают в звене вместо Ландера. Как себя чувствуешь в звене с легионерами. Это же твой дебют в звене с ними?

— Замечательно чувствую. Работаем, готовимся. Уже физически чувствуем себя лучше. Отходим от тех тяжелых нагрузок, которые у нас были. В принципе я думаю, что подводим себя в хороших физических кондициях. Нужно быть готовыми к первому матчу со СКА на все 100%.

— Поражение в Сочи от СКА как то подстегивает для реванша и дополнительных сил?

— Да нет, мы уже забыли это поражение. Мы готовимся к чемпионату, а та игра уже не имеет значение, — ответил Малыхин для РВ.