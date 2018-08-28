Игрок «Рубина» Никита Голдобин перешел в пермскую «Звезду»

Полузащитник «Рубина» Никита Голдобин на правах аренды перешел в пермскую «Звезду», которая выступает в зоне «Урал-Приволжье» в ПФЛ. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до зимнего перерыва сезона 2018/19.

«В «Звезде» давно ждали Никиту. И игроки, и тренерский штаб говорили о том, что было бы отлично, если бы Никита вернулся в родной город и помог нашей команде. Он вернулся в Пермь, и, думаем, для него это будет дополнительным фактором, чтобы выкладываться на полную. А с нашей стороны, можем сказать, что такой универсальный футболист, как Никита, да ещё и прошедший через тренировки Курбана Бердыева, — это очень значительное усиление обоймы», — прокомментировала «Реальному времени» пресс-служба пермской команды.



Никита Голдобин перешел в «Рубин» в июле 2016 года. В сезонах 2016/17 и 2017/18 сыграл за молодежную команду 49 матчей, в которых забил 11 голов.