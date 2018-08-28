Пермская гордума направила на поддержку баскетбольного клуба «Парма» 60 млн рублей

Депутаты Пермской городской думы заложили в бюджет на следующий год 60 млн рублей на поддержку баскетбольного клуба «Парма».

Деньги пойдут на зарплату спортсменам и тренерам, а также на их страхование и питание. Аналогичную сумму команде будут перечислять каждый год — до 2021 года, передает «РБК-Пермь». Стоит отметить, что клуб получил деньги, не выполнив госзаказ. В прошлом сезона «Парма» не попала в плей-офф Единой лиги ВТБ, заняв 11-е место.

На данный момент годовой бюджет «Пармы» составляет 218 млн рублей. Из них 70 млн рублей дает краевой бюджет, 50 млн рублей выделяет город, остальные средства — внебюджетные источники.

Напомним, ранее стало известно, что в Пермском крае планируют создать женскую баскетбольную команду.