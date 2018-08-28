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В «Фонде содействия развитию физической культуры» начали процедуру банкротства из-за иска ТФБ

14:20, 28.08.2018
В «Фонде содействия развитию физической культуры» начали процедуру банкротства из-за иска ТФБ
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение о введении наблюдения в некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры» (Казань). Заявителем по делу выступило ПАО «Татфондбанк».

«Ввести наблюдение, признать требования заявителя обоснованными», — говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел.

Напомним, сумма исковых требований «Татфондбанка» к НКО составила 2 млрд рублей.

Ранее арбитраж признал недействительным договор залога между «ТФБ Финанс» и «Татфондбанком» в обеспечение исполнения обязательств НКО «Фонд содействия развитию физической культуры» по договору уступки прав (требований).

ЭкономикаБанки Татарстан
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