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«Татдорстрой» потребовал банкротства московской компании из-за 9,5 млн рублей

13:55, 28.08.2018
«Татдорстрой» потребовал банкротства московской компании из-за 9,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Строительная компания «Татдорстрой» (Казань) подала в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ООО «МК-Логистика» (Москва).

Сумма исковых требований составила 9,4 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее «Татдорстрой» заявил о хищении 2,5 млрд рублей при строительстве футбольного стадиона «Самара Арена». Компания подала заявление об уголовном преследовании гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича в правоохранительные органы Татарстана.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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