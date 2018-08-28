«Татдорстрой» потребовал банкротства московской компании из-за 9,5 млн рублей
Строительная компания «Татдорстрой» (Казань) подала в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ООО «МК-Логистика» (Москва).
Сумма исковых требований составила 9,4 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Ранее «Татдорстрой» заявил о хищении 2,5 млрд рублей при строительстве футбольного стадиона «Самара Арена». Компания подала заявление об уголовном преследовании гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича в правоохранительные органы Татарстана.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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