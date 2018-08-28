Даниил Курашов: «Поражение от СКА в Сочи нам только помогло. Мы скорректировали нашу игру»

Новичок «Ак Барса» 20-летний защитник Даниил Курашов в беседе с корреспондентом «Реального времени» признался, что разгромное поражение от питерского СКА подстегнуло казанцев поработать над ошибками. А также оценил свой новый коллектив.

— Ты в 20 лет попал в «Ак Барс», в команду чемпионов. Какие вообще ощущения от такого «скачка» в карьере? — разговаривал после тренировки тет-а-тет журналист «Реального времени» с молодым защитником.

— Все отлично. Здесь есть все, чтобы работать, добиваться высоких результатов и стать вновь чемпионами. Все здесь работают, поэтому они и нынешние чемпионы. Нам нужно работать еще больше, чтобы повторить чемпионство.

— Чувствуется, что здесь другой уровень тренировок? Или все те же упражнения?

— Да, конечно. Чувствуется отношение к игрокам совершенно другое. Все настроены на хоккей, все профессионально относятся к своему делу. У всех одна цель — чемпионство.

— Такое ощущение, что ты уже влился в коллектив. Танцуешь на сборах с ребятами как надо. Хорошо тебя приняли?

— Отлично приняли ребята. По поводу танцев: там просто челлендж такой был, и мы развили его чуть-чуть. Коллектив отличный.

— В Сочи хорошенько так проиграли СКА — 0:4. Это добавляет стимула для первой игры сезона или все забыли?

— Это предсезонка. Все забыли. Мы подкорректировали после этой игры то, что было необходимо. Наоборот эта игра нам помогла, мы увидели наши ошибки и исправили, — приводит слова хоккеиста корреспондент «Реального времени».