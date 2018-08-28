Рафик Якубов: «С Емелиным переговоры идут, но пока ничего конкретного»

Во время пресс-конференции «Ак Барса» генеральный менеджер клуба Рафик Якубов ответил на вопрос корреспондента «Реального времени» об интересе к защитникам Алексею Емелину и Вячеславу Войнову.

— Селекция продолжается весь сезон. Нам надо усиливать оборонительную линию.

— Продолжая вопрос обороны. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию об интересе к Войнову и Емелину?

— Это всё разговоры. Опять от Шевченко. Причем там информация еще и по поводу Войнова. Таких переговоров не было. С Емелиным идут переговоры, но пока ничего конкретного, — передает слова функционера корреспондент «Реального времени».