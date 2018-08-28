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Промышленность

Инвесторы из Татарстана откроют промпарк в Еврейской АО

12:55, 28.08.2018
Инвесторы из Татарстана откроют промпарк в Еврейской АО
Фото: pixabay.com

Правительство Еврейской АО на Восточном экономическом форуме подпишет инвестсоглашение с инвесторами из Татарстана о создании в области промпарка.

«Инвесторы из Татарстана планируют зайти к нам на территорию и создать промышленный парк, где будет в том числе производиться сборка техники», — приводит ТАСС слова первого зампредседателя правительства области Галины Соколовой.

Отмечается, что договоренности будут подкреплены инвестсоглашением на ВЭФ. В рамках промпарка планируется реализовать 11 проектов.

Ранее сообщалось, что ООО «Камский завод полимерных материалов» в 2020 году планирует построить завод по производству полимерных изделий в Тобольске.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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