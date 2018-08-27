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Татарстанское предприятие вложит более 1,1 миллиарда рублей в производство пленки в Тобольске

11:33, 27.08.2018
Татарстанское предприятие вложит более 1,1 миллиарда рублей в производство пленки в Тобольске
Фото: iato.ru

ООО «Камский завод полимерных материалов» в 2020 году планирует построить завод по производству полимерных изделий в Тобольске.

Объем инвестиций Камского завода в проект составит 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Проект предполагает организацию производства, обеспечивающего ПАО «СИБУР Холдинг» FFS-пленкой для упаковки выпускаемой продукции. Производственные мощности будущего завода составят 10 тыс. тонн продукции в год.

Согласно данным из базы СПАРК, предприятие на 37% принадлежит Bright Horizon, 20% акций принадлежит предприятию ООО «Татлесстрой».

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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