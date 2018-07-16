Минниханов протестировал новый беспилотный автомобиль «Яндекс»

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов протестировал беспилотный автомобиль «Яндекс». На беспилотнике он проехал по городским трассам и внутри жилого микрорайона.

«Беспилотные автомобили — это очень серьезная программа, все солидные мировые компании эту тему продвигают. Я имел отношение к программе, которую ведет «КАМАЗ». <...> Я приятно поражен большими успехами компании «Яндекс». Все это российские разработки — и «КАМАЗ», и «Яндекс» создают беспилотные автомобили мирового уровня», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, ранее беспилотник «Яндекс.Такси», проехал 780 км из Москвы до Казани за 11 часов. При движении беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.