Минниханов протестировал новый беспилотный автомобиль «Яндекс»
Сегодня президент РТ Рустам Минниханов протестировал беспилотный автомобиль «Яндекс». На беспилотнике он проехал по городским трассам и внутри жилого микрорайона.
«Беспилотные автомобили — это очень серьезная программа, все солидные мировые компании эту тему продвигают. Я имел отношение к программе, которую ведет «КАМАЗ». <...> Я приятно поражен большими успехами компании «Яндекс». Все это российские разработки — и «КАМАЗ», и «Яндекс» создают беспилотные автомобили мирового уровня», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.
Напомним, ранее беспилотник «Яндекс.Такси», проехал 780 км из Москвы до Казани за 11 часов. При движении беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.ОбществоТехнологииВласть Татарстан
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