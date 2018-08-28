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Песошин о Мергасовском доме: «Стоимость кв метра была бы отрицательной, если бы мы пошли на выкуп»

11:04, 28.08.2018 1
Песошин о Мергасовском доме: «Стоимость кв метра была бы отрицательной, если бы мы пошли на выкуп»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на брифинге в Кабмине, посвященном реализации госпрограмм в республике прокомментировал ситуацию с Мергасовским домом.

Напомним, что собственникам жилья предложили обменять жилплощадь на аналогичную по квадратным метрам в ЖК «Салават Купере» и на улице Гафури. Некоторые из жителей Мергасовского дома судятся, не согласившись с условиями переселения.

По мнению премьер-министра, жителям дома не на что жаловаться, кроме как на местоположение. Он пояснил, что Мергасовский дом подлежит реставрации, что влечет за собой существенные затраты.

«Стоимость квадратного метра была бы отрицательной, если бы мы пошли на выкуп», — передает слова Алексея Песошина корреспондент «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:08
    Выбросили людей на задворки из центра. Где неприкосновенность частной собственности? Как в Париже 300-летние дома ремонтируют? Ничего не мешало провести реконструкцию без лишения людей жилья. В крайнем случае должна быть компенсация, которая соответствует средней рыночной цене жилья на близлежащих улицах. Но никак не пригородные выселки.
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