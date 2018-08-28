Песошин о Мергасовском доме: «Стоимость кв метра была бы отрицательной, если бы мы пошли на выкуп»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на брифинге в Кабмине, посвященном реализации госпрограмм в республике прокомментировал ситуацию с Мергасовским домом.

Напомним, что собственникам жилья предложили обменять жилплощадь на аналогичную по квадратным метрам в ЖК «Салават Купере» и на улице Гафури. Некоторые из жителей Мергасовского дома судятся, не согласившись с условиями переселения.

По мнению премьер-министра, жителям дома не на что жаловаться, кроме как на местоположение. Он пояснил, что Мергасовский дом подлежит реставрации, что влечет за собой существенные затраты.

«Стоимость квадратного метра была бы отрицательной, если бы мы пошли на выкуп», — передает слова Алексея Песошина корреспондент «Реального времени».