Володин объяснил появление 400-метровой квартиры у его матери

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал публикацию Алексея Навального о квартире его матери Лидии Барабановой. По его словам, она купила ее 10 лет назад на свои деньги, полученные от продажи доли в компании «Солнечные продукты».

Володин рассказал, что его мать с 1999 года была вместе с ним совладельцем компании «Солнечные продукты». В 2007 году он решил продать эти доли своему партнеру Владиславу Бурову и получил за общий пакет около 200 млн долларов. Барабановой из этих денег досталось около половины, передает «Дождь».

Спикер Госдумы добавил, его мать вложила деньги в недвижимость в Москве и в бизнес в Смоленской области. «Поэтому квартиру она купила на свои деньги», — подчеркнул он.

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждалось, что 82-летняя Лидия Барабанова владеет 400-метровой квартирой в элитном комплексе «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте.

