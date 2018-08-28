Дмитрий Сватковский: «Торпедо» входит в сезон на позитивной волне"

И.о. председателя правления ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский прокомментировал выступление команды на Мемориале Ромазана, где нижегородцы заняли второе место. Победил у себя дома магнитогорский «Металлург», завоевав главный трофей.

— «Торпедо» очень достойно сыграло на мемориале Ромазана. Заняли второе место, пропустив вперед только «Металлург», который обыграли в очном матче в серии буллитов, хотя по ходу игры вели 5:3 и должны были побеждать в основное время. Этого очка нам и не хватило, чтобы впервые победить на таком престижном предсезонном турнире. Но все равно выступление команды порадовало — видна работа и тренерского штаба, и игроков, и менеджмента клуба, хорошо проявили себя молодые хоккеисты, которые все чаще берут на себя функции лидеров. Можно с уверенностью говорить, что «Торпедо» входит в сезон на позитивной волне, команда готова к решению поставленных задач, — сказал Сватковский.

На 27-м мемориале Ромазана в Магнитогорске «Торпедо» уступило «Сибири» (Новосибирск) — 2:3, взяло верх над магнитогорским «Металлургом» — 6:5 (буллиты) и «Трактором» (Челябинск) — 2:1.