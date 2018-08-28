В Тольятти стартует 20-й юбилейный турнир «Кубок «LADA»

C 29 по 31 августа в Тольятти пройдет 20-й юбилейный клубный турнир «Кубок «LADA». В нем примут участие четыре клуба ВХЛ: «Лада» (Тольятти), ХК «Саров», «Ижсталь» (Ижевск) и ЦСК ВВС (Самара). Победитель турнира определится по итогам кругового турнира.

В межсезонье состав команды, в прошлом сезоне выступавшей в КХЛ, изменился практически полностью, сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Тольятти. От предыдущего состава в команде остались защитник Дмитрий Костромитин, нападающие Алексей Мастрюков и Владимир Журавлев.

В стартовый день турнира сыграют:

14.00 ХК «Саров» — ЦСК ВВС (Самара),

18.30 «Лада» (Тольятти) — «Ижсталь» (Ижевск).



