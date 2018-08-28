Россия отреагирует на санкции США на основе принципа взаимности — Лавров

Россия, соблюдая принципы взаимности, «спокойно и прагматично» отреагирует на новые американские санкции. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда».

По его словам, попытки «разговаривать с Россией на языке ультиматумов» бесперспективны.



Министр также отметил, что Москва останется открытой к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга, передает МИД РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что окончательное решение об ответных санкциях в отношении США примет президент России Владимир Путин.