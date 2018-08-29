«Казанские аптеки» 1 октября станут «Аптечным складом»

Фармбизнес семьи Миннахметовых продан: гендиректор ООО «Казанские аптеки» Владимир Рубцов подтвердил корреспонденту «Реального времени», что сеть уже перешла под юрисдикцию краснодарской аптечной сети «Апрель». Рубцов также дал прогноз на будущее: по его мнению, на российском фармрынке в течение трех ближайших лет практически не останется мелких игроков.

Почему аптечное дело становится все менее рентабельным, на какой области бизнеса намерена сосредоточиться группа компаний, принадлежащих семье руководителя «Татспиртпрома», под каким брендом будет с 1 октября работать большинство бывших «Казанских аптек» и как скажется на доступности лекарств передел республиканского фармрынка, читайте в материале «Реального времени».