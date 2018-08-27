Центробанк выявил манипулирование акциями компаний на Мосбирже

Банк России выявил манипулирование с акциями некоторых российских и иностранных эмитентов. Среди них попавшая под санкции UC RUSAL (основной владелец Олег Дерипаска) и Polyus Gold International Limited Саида Керимова.

«Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов», — передает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

Отмечается, что операции, являвшиеся манипулированием рынками финансовых инструментов, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами.

Ранее ЦБ понизил официальный курс доллара и евро к рублю на 27 августа.