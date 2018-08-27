ЦБ РФ понизил курс евро и доллара

Центробанк России понизил официальный курс доллара и евро к рублю на 27 августа.

Евро снизился на 18,03 коп. — до 78,2269 руб., курс доллара уменьшился на 39,48 коп. — до 67,3963 руб., говорится в сообщении регулятора.

В целом, август стал самым неудачным в этом году месяцем для рубля: из-за утвержденных и только анонсированных санкций, а также плохого внешнего фона российская валюта с начала месяца упала на 6,5—7% по отношению к доллару и евро.

О причинах и последствиях этой ситуации — в материале «Реального времени».