Суд продлил на полгода конкурсное производство в нижегородском ПК-банке

Арбитражный суд Нижегородской области вновь продлил конкурсное производство в отношении Профессионального кредитного банка (ПК-банк). Теперь процедура продлена до 24 февраля 2019 года.

Соответствующее обращение в суд направило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), передает «ФедералПресс».

Напомним, что ПК-банк был признан банкротом еще в апреле 2015 года. Процедура была введена по иску ЦБ. По данным регулятора. у банка были выявлены недостаток имущества и отсутствие собственных средств.