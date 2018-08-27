Генпрокуратура РФ обнаружила бытовых мошенников в «списке Титова»

Генпрокуратура РФ изучила уголовные дела бизнесменов из «списка Титова» и пришла к выводу, что некоторые дела не подлежат пересмотру. Об рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александрр Куренной.

Речь идет о бытовых мошенниках. В частности, об адвокате из Нижнего Новгорода Евгении Рыжове — фигуранте дела о попытке рейдерского захвата здания в центре Москвы, который уехал в Майами. Также имеется ввиду Виктор Ламаш, обвиняемый в продаже поддельных дипломов, и мурманский бизнесмен Владимир Зюзин, которого считают причастным к хищению кредитов Сбербанка почти на миллиард рублей, пишет "Коммерсант".

В Генпрокуратуре отметили, что по итогам проверок дел проводят совещания, а о результатах сообщают президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке.

В феврале Борис Титов передал в администрацию президента предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия за рубежом, но хотели бы вернуться на родину. Путин, в свою очередь, поручил силовым ведомствам выработать согласованные решения по фигурантам списка.