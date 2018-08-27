Крымский банк РНКБ откроет филиал в Перми

Российский национальный коммерческий банк, базирующийся в Крыму, откроет офис в Перми.

По словам директора банка Михаила Якунина, помимо Перми на данный момент идет подготовительная работа по открытию подразделений в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Выход на материковую часть страны Якунин объяснил большим количеством клиентов, которые уже сейчас пользуются услугами банка, и появлением «нового пласта партнеров».

Добавим, чистая прибыль РНКБ по итогам 2018 года может составить 2,5 миллиарда рублей, передает Runews24.

Напомним, ранее стало известно, что россиянам с 2019 года присвоят персональные кредитные рейтинги.