Крымский банк РНКБ откроет филиал в Перми
Российский национальный коммерческий банк, базирующийся в Крыму, откроет офис в Перми.
По словам директора банка Михаила Якунина, помимо Перми на данный момент идет подготовительная работа по открытию подразделений в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Выход на материковую часть страны Якунин объяснил большим количеством клиентов, которые уже сейчас пользуются услугами банка, и появлением «нового пласта партнеров».
Добавим, чистая прибыль РНКБ по итогам 2018 года может составить 2,5 миллиарда рублей, передает Runews24.
Напомним, ранее стало известно, что россиянам с 2019 года присвоят персональные кредитные рейтинги.
Справка
Российский национальный коммерческий банк (РНКБ Банк (ПАО)) — крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя. Головной офис расположен в Симферополе. В настоящее время в Крыму работает 170 отделений финансовой организации, более 800 банкоматов и 14 тысяч платежных терминалов.
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