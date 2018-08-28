Казанский суд уплотнили: ради второй клетки ликвидировали «зрительный зал»

Фото: Реальное время

Пока в Челнах и Нижнекамске открывают новые здания судов, ютящийся на площадях бывшего детсада Советский райсуд Казани вынужден использовать каждый метр площади. Так, на днях в кабинете судьи на первом этаже полностью ликвидировали зрительный зал — место скамеек для потерпевших, свидетелей и публики заняла разборная клетка, дополнившая уже имеющийся в зале «аквариум».

Ранее именно в этом зале избирали меру пресечения заместителю главного пристава РТ Сергею Плющему и начальнику челнинского подразделения БОП Данилю Закирову.

Как выяснило «Реальное время», «ноу-хау» со второй клеткой — мера вынужденная. В Советский райсуд поступило дело в отношении девяти обвиняемых в незаконном наркообороте. В стандартном «аквариуме» судебного зала столько не поместится. А в самом большом зале райсуда уже идет процесс в отношении семи фигурантов дела международного наркосиндиката. Вот и пришлось пожертвовать скамейками, на которых раньше сидели фигуранты под подпиской и домашним арестом.



Еще больше технических сложностей может добавить заявленное по новому наркоделу ходатайство о его рассмотрении судом присяжных. В этом случае нужно придется изыскать место еще и для присяжных.

Напомним, о планах строительства нового здания Советского райсуда Казани говорят уже несколько лет, однако включить этот объект в федеральную программу развития судебной системы пока не удается.