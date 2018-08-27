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Промышленность

«Башнефть» поставит аграриям республики топливо на 200 млн рублей

15:53, 27.08.2018
«Башнефть» поставит аграриям республики топливо на 200 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Башкортостанский сельскохозяйственный ГУП МТС «Центральная» разместил тендер на поставку топлива за 200 млн рублей. Закупка проводится у единственного поставщика.

Согласно документации тендера, договор поставки заключен с ООО «Башнефть-Розница».

Поставки должны продолжаться до конца 2018 года.

Напомним, что Минсельхоз РФ предложил возместить аграриям потери из-за роста цен на топливо из резервного фонда.

ПромышленностьАгропромНефть Башкортостан
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