«Башнефть» поставит аграриям республики топливо на 200 млн рублей
Башкортостанский сельскохозяйственный ГУП МТС «Центральная» разместил тендер на поставку топлива за 200 млн рублей. Закупка проводится у единственного поставщика.
Согласно документации тендера, договор поставки заключен с ООО «Башнефть-Розница».
Поставки должны продолжаться до конца 2018 года.
Напомним, что Минсельхоз РФ предложил возместить аграриям потери из-за роста цен на топливо из резервного фонда.ПромышленностьАгропромНефть Башкортостан
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