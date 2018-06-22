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Минсельхоз предложил возместить аграриям потери из-за роста цен на топливо из резервного фонда

14:43, 22.06.2018
Минсельхоз предложил возместить аграриям потери из-за роста цен на топливо из резервного фонда
Фото: kremlin.com

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев предложил направить средства из резервного фонда правительства на компенсацию аграриям потерь, понесенных из-за роста цен на топливо. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по обеспечению проведения сельскохозяйственных уборочных работ.

«Предлагаю рассмотреть возможность компенсации указанных потерь для сельхозтоваропроизводителей. Указанные средства предлагается направить из резервного фонда правительства Российской Федерации в рамках мероприятий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Порядок расчета и доведение указанной поддержки мы бы отработали с Минфином дополнительно отдельно», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минфин вернет регионам 140 миллиардов рублей из-за борьбы с топливными ценами.

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