В Перми осудят сотрудника ФСИН за избиение адвоката

Сотрудник ГУФСИН России по Новосибирской области предстанет перед судом за избиение адвоката.

По данным следствия, в мае этого года обвиняемый, находясь в отпуске в Перми, поссорился с незнакомым мужчиной. Инцидент произошел вечером у входа в кафе. В ходе конфликта сотрудник ФСИН несколько раз ударил ногами и руками мужчину. Пострадавшим оказался адвокат адвокатской палаты Пермского края. Его отправили в больницу, где у него была зафиксирована черепно-мозговая травма, рассказали в региональном СУ СКР.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Оренбургской области депутат, заступившись за отца, избил мужчину.