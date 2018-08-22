В Оренбургской области депутат, заступившись за отца, избил мужчину

Депутат Черкасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области предстанет перед судом по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.

По данным следствия, вечером 1 мая этого года народный избранник у продуктового магазина «Стимул» в селе Черкассы напал на своего знакомого, который ранее вступил конфликт с отцом депутата. Обвиняемый нанес сильный удар мужчине в лицо, рассказали в СУ СКР по Оренбургской области.

Вину в совершенном преступлении депутат признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее саратовского депутата исключили из «Единой России» после скандала в караоке «Куршевель».