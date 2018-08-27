Обляков и Коновалов сыграют за молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал итоговый состав команды на контрольный поединок с Египтом (Химки, стадион «Родина», 7 сентября) и отборочный матч Чемпионата Европы — 2019 U-21 c Сербией (Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», 11 сентября), сообщает РФС.

В окончательный список попали полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков и хавбек казанского «Рубина» Игорь Коновалов.

— Мы работаем с молодежной сборной уже полтора года, костяк команды сформирован. Мы постоянно отслеживаем состояние ребят и считаем нынешний состав команды оптимальным на данный момент для решения той задачи, которая стоит перед нами. У нас будет неделя на сборе для того, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчу с Сербией, — сказал наставник.