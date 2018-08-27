Ростелеком проведет онлайн-олимпиаду по информационной безопасности

«Ростелеком» начинает серию образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в digital*-пространстве и возможностях их применения в повседневной жизни.

В сентябре «Ростелеком» проведет всероссийскую онлайн-олимпиаду по информационной безопасности «Кибервызов» (6+). Ее участниками станут школьники 8-11 классов, владеющие навыками программирования.

* цифровой

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