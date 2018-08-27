После скандала в арбитраже Совет судей РТ покинул Андрей Горинов

Фото: Реальное время

Совет судей РТ по собственному желанию покинул судья Арбитражного суда республики Андрей Горинов. На его место выдвинули зампреда АС РТ Любовь Кочемасову, кандидатуру которой в минувшую пятницу единогласно утвердили по результатам открытого голосования.

Релиз о результатах заседания размещен на сайте Верховного суда РТ.

Напомним, ранее судья Горинов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Такое решение 1 августа вынесла Квалифколлегия судей Татарстана, рассмотрев представление председателя АС РТ Максима Боровкова.

Причины в суде комментировать не стали, впрочем, источники «Реального времени» утверждали, что порицанию судейского сообщества подверглось поведение служителя Фемиды, которое ранее стало поводом для его отвода. Чему поспособствовала сделанная участниками процесса аудиозапись, сохранившая фразу: «Порву как тузик грелку».