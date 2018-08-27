В Актанышском районе снесли забор, преградивший доступ к озеру

По предписанию инспекторов Прикамского ТУ в Актанышском районе Татарстана демонтировали забор у озера.



Металлическое ограждение, ставшее препятствием на пути жителей к водоему, выявили в Актанышском районе при помощи квадрокоптера, говорится в сообщении Минэкологии РТ. Отмечается, что ограждение является нарушением ст.6 Водного Кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах закончилась «заборная» история пляжа SunDale. Прокуратура и бизнесмен приняли «конструктивное решение».