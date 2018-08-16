Вход на пляж SunDale в Челнах сделают бесплатным, а забор оставят

Предприниматель из Набережных Челнов Айрат Тагиров рассказал, что «заборная» история пляжа SunDale завершилась. Прокуратура и бизнесмен приняли «конструктивное решение».



«Я отказываюсь от платного входа на пляж, прокуратура отказывается от претензий к забору. Официально заявляю: отныне вход на пляж будет свободным», — написал на своей странице в Instagram предприниматель.

По его словам, отмена платного входа никак не отразится на безопасности и комфорте гостей.

Напомним, несколько лет назад челнинский предприниматель Айрат Тагиров взялся за благоустройство территории городского пляжа на хозрасчетной основе. Потратив около 5 миллионов рублей на преобразование зоны отдыха, он столкнулся с требованием о сносе забора вокруг пляжа — в противном случае исполком Набережных Челнов снес бы конструкцию за свой счет. Подробно о конфликте — в материале «Реального времени».