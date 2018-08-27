Кировская «Родина» проведет предстоящий сезон в Суперлиге

Кировская команда по хоккею с мячом «Родина» примет участие в предстоящем сезоне Суперлиги и Кубка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергея Мяуса.



«Кировская «Родина» выступит в чемпионате и Кубке России по хоккею с мячом в сезоне 2018/19, — сказал Мяус. — В пятницу мы получили подтверждение и буквально с минуты на минуту ждем официальной бумаги. В ближайшее время директором клуба станет новый человек, который знает хоккей с мячом и понимает значимость этого вида спорта для региона, однако положительные моменты видны уже сейчас. Сегодня, после обеда, будет опубликован календарь на предстоящий сезон для группы «Запад».

Напомним, ранее сообщалось о возможном снятии кировской команды из чемпионата страны. У клуба были многомиллионные долги перед своими сотрудниками.