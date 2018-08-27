«Восток-Агро» планирует вложить 400 млн рублей в строительство животноводческого комплекса в Пензенской области

Агропромышленное предприятие «Восток-Агро» начало реализацию инвестпроекта по строительству в Пензенской области животноводческого комплекса. Этот проект потребует на первоначальном этапе 400 млн рублей.

За два ближайших года инвестор планирует возвести современную молочную ферму рядом с рабочим поселком Евлашево Кузнецкого района. Вместе с ним планируется построить элеватор мощностью до 150 тысяч тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона.

Второй этап проекта предполагает возведение в Сухановке двух молочных ферм на 5 400 голов каждая и создание завода по переработке молока мощностью 200 тонн в сутки.

На третьем этапе будет построен маслоэкстракционный завод и организованы поставки продукции на экспорт. Также у инвестора есть планы по возведению птицефабрики и логистического центра.