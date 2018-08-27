В Банке «Аверс» прошел «День первоклассника»

Фото: Олег Тихонов

В канун нового учебного года в головном офисе Банка «Аверс» прошел корпоративный праздник «День первоклассника», организованный для детей сотрудников Банка.

Праздник начался с небольшой обзорной экскурсии по зданию головного офиса Банка «Аверс». Будущим первоклассникам рассказали, что в конце ХIХ века здание по улице Мусы Джалиля, 3 (прим.: в н.в. здесь располагается головной офис Банка» Аверс») принадлежало Казанскому Купеческому банку, который играл значительную роль в экономике Казанской губернии, оказывая существенную помощь в активизации денежных оборотов в крае и кредитуя торгово-промышленную деятельность предпринимателей. Гости банка увидели знаменитую «стальную комнату», устроенную по лицензии немецкой фирмы «С. И. Арнгейм» и обошедшуюся Казанскому Купеческому банку в 40 тысяч рублей золотом.

От лица Банка будущих первоклассников поздравила врио Председателя Правления Аида Волкова. Она пожелала школьникам здоровья, новых знаний и открытий в новом учебном году и вручила «Умный портфель», содержащий все необходимое для учебы в школе. После торжественной части пришло время интерактивного научного шоу с удивительными опытами.

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014г.





