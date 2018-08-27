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Новичок «Нефтяника » Михаил Мокин: «Цели у нас высокие, поэтому и требования высокие»

11:19, 27.08.2018

Новичок альметьевского «Нефтяника», нападающий Михаил Мокин поделился своими впечатлениями от пребывания в новом клубе.

«Нужно было привыкать – все равно все новое, мы не так прежде играли. Но ведь у каждого тренера свои требования. Все рассказывают, все показывают и, думаю, все будет нормально. Цели у нас высокие, поэтому и требования высокие и мы должны принимать их — тогда и результат будет. Начинал в Новом Уренгое, небольшая, но школа там есть. Потом уже переехал в Челябинск. Там поиграл и в МХЛ, и в ВХЛ, и в КХЛ», — рассказал игрок официальному сайту ВХЛ.

СпортХоккей Татарстан
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