Новичок «Нефтяника » Михаил Мокин: «Цели у нас высокие, поэтому и требования высокие»

Новичок альметьевского «Нефтяника», нападающий Михаил Мокин поделился своими впечатлениями от пребывания в новом клубе.



«Нужно было привыкать – все равно все новое, мы не так прежде играли. Но ведь у каждого тренера свои требования. Все рассказывают, все показывают и, думаю, все будет нормально. Цели у нас высокие, поэтому и требования высокие и мы должны принимать их — тогда и результат будет. Начинал в Новом Уренгое, небольшая, но школа там есть. Потом уже переехал в Челябинск. Там поиграл и в МХЛ, и в ВХЛ, и в КХЛ», — рассказал игрок официальному сайту ВХЛ.