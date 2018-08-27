Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель может покинуть Совет Федерации — СМИ

Экс-губернатора Свердловской области Эдуард Россель может досрочно уйти из Совета Федерации РФ.

По информации источников URA.ru, спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко уже обсуждала этот вопрос с губернатором области Евгением Куйвашевым.

В качестве возможного кандидата на место Росселя в Совфеде называется секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептия.

Эдуард Россель являлся членом Совета Федерации России в 1993—2001 годах. С 2009 года он вновь занял место в Совфеде. С 1995 по 2009 год Россель занимал должность губернатора Свердловской области.

