Роберт Гарипов назначен первым замглавы администрации Ново-Савиновского района Казани

Руководитель аппарата совета Нижнекамского района Роберт Гарипов назначен первым заместителем главы администрации Ново-Савиновского района Казани. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Мэр Нижнекамска поблагодарил Роберта Гарипова за работу и вручил медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ», сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

Роберт Гарипов родился в Нижнекамске в 1984 году. Окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». После этого работал на разных должностях в исполкоме Казани. С октября 2010 года возглавил аппарат совета Нижнекамского района.