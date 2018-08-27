Александр Манжосин осенью может покинуть управление президента РФ по внешней политике — СМИ

Александр Манжосин осенью может покинуть пост руководителя управления президента России по внешней политике. Об этом заявил источник, близкий к администрации президента (АП).

Александр Манжосин возглавляет управление с 2004 года. До 1993 года он служил в структуре МИДа в центральном аппарате и за рубежом. В числе вероятных причин источник «Коммерсанта» назвал «личные обстоятельства», не уточнив подробностей. При этом он добавил, что по качеству работы к Манжосину вопросов не было.

Среди возможных преемников собеседники называют 62-летнего дипломата Игоря Неверова, который сейчас возглавляет Второй европейский департамент МИДа.

Другим претендентом является замначальника управления президента по внешней политике Валерия Назаренко. С Манжосиным Назаренко работает уже 10 лет и в его отсутствие исполняет обязанности начальника.



Ранее сообщалось, что бывший куратор ДНР и ЛНР Борис Рапопорт может перейти в управление по обеспечению деятельности Госсовета на должность заместителя руководителя.