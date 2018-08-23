Бывший куратор ДНР и ЛНР может заняться внутренней политикой в Кремле

Бывший куратор самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР Борис Рапопорт может перейти в управление по обеспечению деятельности Госсовета на должность заместителя руководителя.



Отметим, что это управление находится в ведении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.



По данным источников РБК, вернуться на работу в кремлевскую структуру Рапопорту предложил начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который давно с ним знаком.

Собеседники издания сообщают, что в настоящее время Рапопорт проходит необходимую для назначения проверку. Однако официального подтверждения информации о его возвращении в Кремль пока нет.



Ранее сообщалось, что начальник департамента регионального кадрового резерва управления президента по внутренней политике Антон Награльян может стать замначальника Сергея Кириенко. На этом посту он сменит Александра Харичева, возглавившего в июне управление по обеспечению деятельности Госсовета.