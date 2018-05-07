Путин распорядился обеспечить стопроцентную доступность яслей к 2021 году

В новом майском указе президент России Владимир Путин поручил правительству достичь до 2021 года 100-процентной доступности яслей.



«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», — говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Кроме того, Путин поручил внедрить механизм финансовой поддержки семей при рождении детей