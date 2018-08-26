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Происшествия

Во Флориде произошла «массовая стрельба», погибли 4 человека

21:44, 26.08.2018

Стрельба произошла в развлекательном комплексе в городе Джексонвилл в американском штате Флорида.

«Массовая стрельба в (районе) Джексонвилл-лэндинг. Держитесь очень далеко от данного района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше», — сообщил офис шерифа в Twitter.

Как сообщает telegram-канал Life Shot, в результате стрельбы погибли 4 человека, ранены 10 человек.

Происшествия
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