Во Флориде произошла «массовая стрельба», погибли 4 человека

Стрельба произошла в развлекательном комплексе в городе Джексонвилл в американском штате Флорида.

«Массовая стрельба в (районе) Джексонвилл-лэндинг. Держитесь очень далеко от данного района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше», — сообщил офис шерифа в Twitter.

Как сообщает telegram-канал Life Shot, в результате стрельбы погибли 4 человека, ранены 10 человек.