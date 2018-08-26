«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в рамках Кубка РБ
Нижнекамский «Нефтехимик» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Салавата». В составе уфимской команды голы на свой счет записали Вячеслав Солодухин, Артем Пименов и Максим Осипов. За нижнекамцев шайбы забили Павел Куликов, Эмиль Галимов и Тимур Фаткуллин. В серии штрафных ударов удача была на стороне уфимской команды.
Ранее в рамках кубка Республики Башкортостан нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 5:2, а «Салават Юлаев» в дополнительное время вырвал победу у «Автомобилиста».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым