«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в рамках Кубка РБ

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.



Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Салавата». В составе уфимской команды голы на свой счет записали Вячеслав Солодухин, Артем Пименов и Максим Осипов. За нижнекамцев шайбы забили Павел Куликов, Эмиль Галимов и Тимур Фаткуллин. В серии штрафных ударов удача была на стороне уфимской команды.

Ранее в рамках кубка Республики Башкортостан нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 5:2, а «Салават Юлаев» в дополнительное время вырвал победу у «Автомобилиста».