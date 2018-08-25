«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в рамках Кубка РБ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.
Матч завершился в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу «Салавата». В составе уфимской команды голы на свой счет записали Максим Майоров, Владимир Ткачев и Антон Бурдасов. За екатеринбургский клуб шайбы забили Андрей Обидин и Никита Трямкин.
Ранее в рамках кубка Республики Башкортостан нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 5:2.
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