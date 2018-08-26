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Из-за землетрясения в Иране пострадали более 310 человек

15:57, 26.08.2018
Из-за землетрясения в Иране пострадали более 310 человек
Фото: pixabay.com

Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось до 310, три человека погибли.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана в ночь на 26 августа. Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруда в провинции Керманшах, передает «РИА Новости».

Восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Индонезии унесло жизни 347 человек.

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